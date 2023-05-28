ДСНС повідомила про наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби рятувальники 16 разів виїжджали на місця “прильотів”. Дісталося Липцям, Циркунам, Вовчанську та Куп’янському району. У ДСНС поінформували про руйнування, поліція та ХОВА повідомляли про двох загиблих та поранену.

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила, що внаслідок обстрілу Липців пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. У Куп’янському районі під ударом опинилися села Новоосинове та Шипувате. У першому постраждали будинки та паркан, у другому – зруйнований приватний будинок, літня кухня та гараж. Під час обстрілу Шипуватого, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, загинула 61-річна жінка.

“У м. Вовчанськ, пошкодження отримали житлові будинки, господарські будівлі, корпус навчального закладу, теплиця та гараж. Від ДСНС залучалася ода одиниця техніки та чотири особи особового складу”, – зазначили рятувальники.

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Раніше поліція Харківщини повідомляла, що внаслідок ворожих обстрілів Харківщини в Куп’янську загинув чоловік, а в Циркунах поранено жінку.