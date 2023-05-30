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Сработал предохранитель. В Харьковской области временные отключения света

Общество 14:21   30.05.2023
Оксана Якушко
Сработал предохранитель. В Харьковской области временные отключения света

Временные отключения электроэнергии в Харьковской области возникли потому, что сработала защитная автоматика, сообщила представитель «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

«Временные отключения электроэнергии в Харьковской области связаны с работой защитной автоматики. Отключения не связаны с состоянием и работоспособностью электрических сетей АО «Харьковоблэнерго»», — пояснила спикер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 14:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временные отключения электроэнергии в Харьковской области возникли потому, что сработала защитная автоматика, сообщила представитель «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".