Сработал предохранитель. В Харьковской области временные отключения света

Временные отключения электроэнергии в Харьковской области возникли потому, что сработала защитная автоматика, сообщила представитель «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

«Временные отключения электроэнергии в Харьковской области связаны с работой защитной автоматики. Отключения не связаны с состоянием и работоспособностью электрических сетей АО «Харьковоблэнерго»», — пояснила спикер.