Сработал предохранитель. В Харьковской области временные отключения света
Временные отключения электроэнергии в Харьковской области возникли потому, что сработала защитная автоматика, сообщила представитель «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
«Временные отключения электроэнергии в Харьковской области связаны с работой защитной автоматики. Отключения не связаны с состоянием и работоспособностью электрических сетей АО «Харьковоблэнерго»», — пояснила спикер.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 14:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временные отключения электроэнергии в Харьковской области возникли потому, что сработала защитная автоматика, сообщила представитель «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".