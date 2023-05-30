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Спрацював запобіжник. На Харківщині тимчасові відключення світла

Суспільство 14:21   30.05.2023
Оксана Якушко
Спрацював запобіжник. На Харківщині тимчасові відключення світла

Тимчасові відключення електроенергії на Харківщині виникли тому, що спрацювала захисна автоматика, повідомила речник «Харківобленерго» Марина Шевченко.

«Тимчасові відключення електроенергії в Харківській області пов’язані зі спрацюванням захисної автоматики. Відключення не пов’язані зі станом та працездатністю електричних мереж АТ “Харківобленерго”», – пояснила речниця.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 14:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимчасові відключення електроенергії на Харківщині виникли тому, що спрацювала захисна автоматика, повідомила речник «Харківобленерго» Марина Шевченко.".