Спрацював запобіжник. На Харківщині тимчасові відключення світла
Тимчасові відключення електроенергії на Харківщині виникли тому, що спрацювала захисна автоматика, повідомила речник «Харківобленерго» Марина Шевченко.
«Тимчасові відключення електроенергії в Харківській області пов’язані зі спрацюванням захисної автоматики. Відключення не пов’язані зі станом та працездатністю електричних мереж АТ “Харківобленерго”», – пояснила речниця.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 14:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимчасові відключення електроенергії на Харківщині виникли тому, що спрацювала захисна автоматика, повідомила речник «Харківобленерго» Марина Шевченко.".