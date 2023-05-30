Спрацював запобіжник. На Харківщині тимчасові відключення світла

Тимчасові відключення електроенергії на Харківщині виникли тому, що спрацювала захисна автоматика, повідомила речник «Харківобленерго» Марина Шевченко.

«Тимчасові відключення електроенергії в Харківській області пов’язані зі спрацюванням захисної автоматики. Відключення не пов’язані зі станом та працездатністю електричних мереж АТ “Харківобленерго”», – пояснила речниця.