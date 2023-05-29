У Черкаські Тишки, де росіяни пошкодили 90% мереж, частково повернули світло

Енергетики частково відновили світло у селі Черкаські Тишки Харківського району.

За даними АТ«Харківобленего», пошкодження електромережі внаслідок бойових дій у селі — одні з найсерйозніших в області.

«У цьому населеному пункті зруйновано близько 90% мереж. Майже повністю знищено 14 трансформаторних підстанцій із 17-ти, пошкоджено практично всі прольоти ліній електропередачі. Не просто ремонту, а повної заміни потребують і опори, і дроти, і електричне обладнання», – розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов.

Наразі у населеному пункті відновили світло у перших 40 споживачів. Коли село повністю заживлять у «Харківобленерго» не кажуть, через великий обсяг робіт та замінованість території.

«Люди потроху повертаються, тому робимо все можливе, щоб з часом електрика з’явилася у кожного жителя села», – додав Віктор Рубцов.