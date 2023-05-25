17% ліній електропередач на Харківщині вже розміновано – ХОВА

На Харківщині продовжується перша черга розмінування – ліній електропередач та інших об’єктів критичної інфраструктури. З початку деокупації громад розмінування потрібно 12 тис. км ЛЕП, повідомили у ХОВА.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокіл.

Він зазначив, що ситуація із забрудненням території Харківщини вибухонебезпечними предметами залишається складною.

В області є план черговості розмінування та у кожній територіальній громаді визначено відповідальних осіб, які приймають заявки на розмінування.

«Якщо жителі громади знайшли вибухонебезпечний предмет – слід телефонувати за номерами: «101», «102». Якщо потрібно перевірити свою ділянку або території комунальних чи державних установ, то потрібно надавати таку заявку до відповідальної особи в територіальній громаді», – розповів Іван Сокол.

Всі зібрані з громад заявки акумулює Департамент цивільного захисту ХОВА, він же обробляє заявки та встановлює черговість розмінування територій. Поки що сил урядових організацій, які займаються розмінуванням, вистачає на знешкодження вибухонебезпечних предметів на лініях електропередач.

«Зараз фактично всі урядові організації займаються тим, що розміновують ЛЕП, аби дати можливість повернути світло в населені пункти. Це – першочергова задача, після її виконання буде прийматися рішення щодо розмінування ліній водо- газозабезпечення, інших об’єктів критичної інфраструктури», – розповів Іван Сокол.

Наразі урядові організації користуються допомогою 6 спецмашин. В окремих випадках їх залучення в десятки разів пришвидшує процес розмінування. Крім іноземних техзасобів на Харківщині обкатують вітчизняну машину. Зараз йдуть перемовини з міжнародними інвесторами щодо можливого фінансування виробництва таких технічних засобів розмінування.

Обстеження пляжів і водойм – це майбутня перспектива піротехніків, зазначив директор Департаменту. Наразі перевірено територію тільки одного Безлюдівського пляжу. Рішення щодо дозволу роботи пляжів приймаються у громадах на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС.