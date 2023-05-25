17% линий электропередач на Харьковщине уже разминировали – ХОВА

На Харьковщине продолжается первая очередь разминирования – линий электропередач и других объектов критической инфраструктуры. С начала деоккупации громад разминирование требовалось 12 тыс. км ЛЭП, сообщили в ХОВА.

Об этом на брифинге сообщил директор Департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Он отметил, что ситуация с загрязнением территории Харьковщины взрывоопасными предметами остается сложной.

В области есть план очередности разминирования и в каждой территориальной громаде определены ответственные лица, принимающие заявки на разминирование.

«Если жители общины обнаружили взрывоопасный предмет – следует звонить по номерам: «101», «102». Если нужно проверить свой участок или территории коммунальных или государственных учреждений, то нужно подавать такую заявку к ответственному лицу в территориальной громаде», – рассказал Иван Сокол.

Все собранные из громад заявки аккумулирует Департамент гражданской защиты ХОВА, он их обрабатывает и устанавливает очередность разминирования территорий. Пока сил правительственных организаций, занимающихся разминированием, хватает на обезвреживание взрывоопасных предметов на линиях электропередач.

«Сейчас фактически все правительственные организации занимаются разминированием ЛЭП, чтобы дать возможность вернуть свет в населенные пункты. Это – первоочередная задача, после ее выполнения будут принимать решение по разминированию линий водо- газоснабжения, других объектов критической инфраструктуры», – рассказал Иван Сокол.

Сейчас правительственные организации используют 6 спецмашин. В отдельных случаях их привлечение в десятки раз ускоряет процесс разминирования. Кроме иностранных техсредств в Харьковской области обкатывают отечественную машину. Сейчас идут переговоры с международными инвесторами, чтобы те профинансировали производство таких технических средств разминирования.

Обследование пляжей и водоемов – это будущая перспектива пиротехников, отметил директор Департамента. В настоящее время проверена территория только одного Безлюдовского пляжа. Решения по разрешению работы пляжей принимаются в громадах на заседаниях местных комиссий по ТЕБ и ЧС.