С начала деоккупации Харьковщины из-за подрывов на минах погибли 32 человека

На Харьковщине с начала деоккупации в результате подрывов на минах и взрывоопасных предметах травмировались 181 человек, среди них 14 детей.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента гражданской защиты населения ХОВА Иван Сокол. По его данным, 32 человека погибли в результате подрывов на минах. Среди них – 1 ребенок.

«Ситуация со взрывоопасными предметами в Харьковской области сейчас крайне сложна. Мы, фактически, ежедневно сталкиваемся с подрывом гражданского населения на деоккупированных территориях. Степень загрязненности – очень высока», — отметил Сокол.