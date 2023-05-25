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С начала деоккупации Харьковщины из-за подрывов на минах погибли 32 человека

Общество 14:26   25.05.2023
Виктория Яковенко
С начала деоккупации Харьковщины из-за подрывов на минах погибли 32 человека

На Харьковщине с начала деоккупации в результате подрывов на минах и взрывоопасных предметах травмировались 181 человек, среди них 14 детей.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента гражданской защиты населения ХОВА Иван Сокол. По его данным, 32 человека погибли в результате подрывов на минах. Среди них – 1 ребенок.

«Ситуация со взрывоопасными предметами в Харьковской области сейчас крайне сложна. Мы, фактически, ежедневно сталкиваемся с подрывом гражданского населения на деоккупированных территориях. Степень загрязненности – очень высока», — отметил Сокол.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине с начала деоккупации в результате подрывов на минах и взрывоопасных предметах травмировались 181 человек, среди них 14 детей.".