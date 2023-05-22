Более 70 мин «лепесток» нашли саперы на одном поле Харьковщины (видео)

Более 70 противопехотных мин «лепесток» обнаружили полицейские на поле между селами Новый Бурлук и Лебяжье Чугуевского района Харьковской области.

Только на территории Чугуевщины могут таиться десятки тысяч вражеских «лепестков», рассказывают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«С точки зрения минной опасности любой район, который находился на линии фронта, представляет угрозу, — говорит замначальника Управления взрывотехнической службы НПУ Дмитрий Каракуркчи. — Это такие населенные пункты как Дергачи, Золочев, Липцы, Циркуны, Волчанск, Чугуев, Изюм и Купянск».

Ежедневно на деоккупированных территориях работают специалисты со всей Украины в составе сводного отряда. Взрывотехники обнаруживают мины визуально, а также с помощью специальных саперных щупов. Находки переносят в безопасное место и взрывают.

«В большинстве случаев разминирование делается вручную, но у нас есть техника, предоставленная зарубежными партнерами. У них другая специфика работы, которая более безопасна для самого взрывотехника», — комментирует старший инспектор взрывотехнической службы ГУНП в Житомирской области Дмитрий Лобанчук.

По его словам, чаще обнаруживаются противотанковые мины, противопехотные мины ПФМ-1С, большая часть местности засыпана кассетными минами. Некоторые из них переделаны и могут внезапно взорваться.

Полицейский отдела взрывотехнической службы ГУНП Житомирской области Владимир Кравчук рассказал, что некоторые мины могут среагировать на металл, и произойдет взрыв. Другие запрограммированы на самоликвидацию, но работают неадекватно. Например, мина ПФМ-1С должна быть самоликвидирована в срок от одного до 40 часов, а лежит месяцами.