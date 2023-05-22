Понад 70 мін “пелюстка” знайшли сапери на одному полі Харківщини (відео)
Понад 70 протипіхотних мін “пелюстка” виявили поліцейські на полі між селами Новий Бурлук та Леб’яжье Чугуївського району Харківської області.
Лише на території Чугуївщини можуть чаїтися десятки тисяч ворожих “пелюсток”, розповідають у пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області.
«З точки зору мінної небезпеки будь-який район, який перебував на лінії фронту, становить загрозу, – говорить заступник начальника Управління вибухотехнічної служби НПУ полковник поліції Дмитро Каракуркчі. – Це такі населені пункти як Дергачі, Золочів, Липці, Циркуни, Вовчанськ, Чугуїв, Ізюм та Куп’янськ тощо».
Щодня на деокупованих територіях працюють спеціалісти з усієї України у складі зведеного загону. Вибухотехніки виявляють міни візуально, а також за допомогою спеціальних саперних щупів. Небезпечні знахідки переносять у безпечніше місце та підривають.
«У більшості випадків розмінування робиться вручну, але у нас є техніка, надана закордонними партнерами. У них інша специфіка роботи, яка більш безпечна для самого вибухотехніка», – коментує старший інспектор вибухотехнічної служби ГУНП в Житомирській області Дмитро Лобанчук.
За його словами, частіше виявляються протитанкові міни, протипіхотні міни ПФМ-1С, велика частина місцевості засипана касетними мінами. Деякі з них перероблені та можуть раптово вибухнути.
Поліцейський відділу вибухотехнічної служби ГУНП Житомирської області Володимир Кравчук розповів, що деякі міни можуть зреагувати на метал і станеться вибух. Інші запрограмовані на самоліквідацію, але працюють неадекватно. Наприклад, міна ПФМ-1С повинна бути самоліквідована в термін від однієї до 40 годин, а вона лежить місяцями.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 22:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 70 протипіхотних мін “пелюстка” виявили поліцейські на полі між селами Новий Бурлук та Леб’яжье Чугуївського району Харківської області.".