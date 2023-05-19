Машина для разминирования, сделанная на Харьковщине, заработала возле Балаклеи

Сегодня в Балаклейской громаде Изюмского района запустили машину для разминирования, изготовленную специалистами Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Разминирование – одна из приоритетных задач на Балаклейщине, которая очень засорена вражескими минами и боеприпасами. Чтобы помочь пиротехникам, несколько предприятий региона совместно с ХОВА, ГСЧС, волонтерами и общественными организациями создали такую машину. Пока эта машина в единственном экземпляре, но уже показывает высокую эффективность. Она имеет нажимной принцип действия и способна обезвредить противотанковые и противопехотные мины, а также растяжки», — рассказал Синегубов.