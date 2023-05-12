Разминирует и рыхлит: по полям Харьковщины ездит машина от филантропа из США

Одна из машин механизированного разминирования MV-10, переданных фондом американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета ГСЧС Украины, помогает освобождать деоккупированные территории Харьковской области от взрывоопасных предметов. Сейчас ее используют в Изюмском районе.

С машиной работают операторы Николаевского гарнизона ГСЧС, и она значительно облегчает их труд. Техника очищает поля от противопехотных и противотанковых мин, а также уничтожает неразорвавшиеся боеприпасы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Это самая мощная система в своей категории. В основе комплекса — цепной инструмент, под действием которого срабатывают противопехотные и противотанковые мины. Также машина имеет культиватор, который выполняет вторичную обработку и поддерживает постоянную глубину рыхления. Среди дополнительного оборудования есть роликовый, лезвийный и уборочный блоки. MV-10 эксплуатируется одним оператором с помощью пульта дистанционного управления. Максимальная глубина очистки почвы — 60 см», — рассказывают чрезвычайники.

В ведомстве отметили, что на деоккупированной Харьковщине ежедневно работают 34 пиротехнических расчета сводного отряда ГСЧС, которые освобождают от взрывоопасных предметов поля и линии электропередачи.

«Использование машины механизированного разминирования на участках ЛЭП дает возможность энергетикам приступить к восстановлению сети, чтобы люди, которые уже более года не имеют электричества, скорее его получили», — добавляют в ГСЧС.



Фото: ГСЧС Украины