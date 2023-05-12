Розміновує та розпушує: полями Харківщини їздить машина від філантропа зі США

Одна з машин механізованого розмінування MV-10, переданих фондом американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета ДСНС України, допомагає звільняти деокуповані території Харківської області від вибухонебезпечних предметів. Нині її використовують в Ізюмському районі.

З машиною працюють оператори Миколаївського гарнізону ДСНС, і вона значно полегшує їхню роботу. Техніка очищає поля від протипіхотних і протитанкових мін, а також знищує боєприпаси, що не розірвалися, повідомляє пресслужба ДСНС.

“Це найпотужніша система у своїй категорії. В основі комплексу – ланцюговий інструмент, під дією якого спрацьовують протипіхотні та протитанкові міни. Також машина має культиватор, який виконує вторинну обробку та підтримує постійну глибину розпушення. Серед додаткового обладнання є роликовий, лезовий та збиральний блоки. MV-10 експлуатується одним оператором за допомогою пульта дистанційного керування. Максимальна глибина очищення ґрунту – 60 см”, – розповідають надзвичайники.

У відомстві зазначили, що на деокупованій Харківщині щодня працюють 34 піротехнічні розрахунки зведеного загону ДСНС, які звільняють від вибухонебезпечних предметів поля та лінії електропередачі.

“Використання машини механізованого розмінування на ділянках ЛЕП дає можливість енергетикам братися до відновлення мережі, аби люди, які вже понад рік не мають електрики, скоріше її отримали”, – додають у ДСНС.



Фото: ДСНС України