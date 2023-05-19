Машина для розмінування, зроблена на Харківщині, запрацювала біля Балаклії
Сьогодні у Балаклійській громаді Ізюмського району запустили машину для розмінування, виготовлену фахівцями Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Розмінування – одне з пріоритетних завдань на Балаклійщині, яка дуже засмічена ворожими мінами та боєприпасами. Аби допомогти піротехнікам, кілька підприємств регіону спільно з ХОВА, ДСНС, волонтерами та громадськими організаціями створили таку машину. Поки ця машина у єдиному екземплярі, але вже показує високу ефективність. Вона має натискний принцип дії та здатна знешкодити протитанкові та протипіхотні міни, а також “розтяжки”, – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 17:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні у Балаклійській громаді Ізюмського району запустили машину для розмінування, виготовлену фахівцями Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".