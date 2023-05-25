З початку деокупації Харківщини через підриви на мінах загинули 32 людини
Від початку деокупації Харківської області внаслідок підривів на мінах і вибухонебезпечних предметах травмувалися 181 людина, серед них 14 дітей.
Про це на брифінгу повідомив директор департаменту цивільного захисту населення ХОВА Іван Сокол. За його даними, 32 людини загинули внаслідок підривів на мінах. Серед них – 1 дитина.
«Ситуація з вибухонебезпечними предметами в Харківській області на даний час є вкрай складною. Ми, фактично, щодня стикаємося з підривом цивільного населення на деокупованих територіях. Ступінь забрудненості – є дуже високою», – зазначив Сокол.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку деокупації Харківської області внаслідок підривів на мінах і вибухонебезпечних предметах травмувалися 181 людина, серед них 14 дітей.".