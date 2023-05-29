В Черкасские Тишки, где россияне повредили 90% сетей, частично вернули свет

Энергетики частично восстановили свет в селе Черкасские Тишки Харьковского района.

По данным АО «Харьковобленего», повреждение электросети в результате боевых действий в селе – одни из самых серьезных в области.

«В этом населенном пункте разрушены около 90% сетей. Почти полностью уничтожены 14 трансформаторных подстанций из 17, повреждены практически все пролеты линий электропередачи. Не просто ремонт, а в полной замене нуждаются и опоры, и провода, и электрическое оборудование», — рассказал начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.

Сейчас в населенном пункте восстановили свет у первых 40 потребителей. Когда село полностью запитают в «Харьковоблэнерго» не говорят, из-за большого объема работ и заминированности территории.

«Люди понемногу возвращаются, поэтому делаем все возможное, чтобы со временем электричество появилось у каждого жителя села», – добавил Виктор Рубцов.