Live
  • Понедельник 29.05.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.32
    • 🟢

В Черкасские Тишки, где россияне повредили 90% сетей, частично вернули свет

Общество 13:35   29.05.2023
Виктория Яковенко
В Черкасские Тишки, где россияне повредили 90% сетей, частично вернули свет Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики частично восстановили  свет в селе Черкасские Тишки Харьковского района.

По данным АО «Харьковобленего», повреждение электросети в результате боевых действий в селе – одни из самых серьезных в области.

«В этом населенном пункте разрушены около 90% сетей. Почти полностью уничтожены 14 трансформаторных подстанций из 17, повреждены практически все пролеты линий электропередачи. Не просто ремонт, а в полной замене нуждаются и опоры, и провода, и электрическое оборудование», — рассказал начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.

Сейчас в населенном пункте восстановили свет у первых 40 потребителей. Когда село полностью запитают в «Харьковоблэнерго» не говорят, из-за большого объема работ и заминированности территории.

«Люди понемногу возвращаются, поэтому делаем все возможное, чтобы со временем электричество появилось у каждого жителя села», – добавил Виктор Рубцов.

01

02

03
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Читайте также: 17% линий электропередач на Харьковщине уже разминировали – ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
29.05.2023
Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная
Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная
29.05.2023
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
29.05.2023
Атака на Киев: все ракеты сбиты, обломки упали в трех районах, есть раненый
Атака на Киев: все ракеты сбиты, обломки упали в трех районах, есть раненый
29.05.2023
Предварительно, враг ударил по Ковшаровке авиабомбой – прокуратура (фото)
Предварительно, враг ударил по Ковшаровке авиабомбой – прокуратура (фото)
29.05.2023
«Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках Виолетты
«Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках Виолетты
28.05.2023

Новости по теме:

13:35
В Черкасские Тишки, где россияне повредили 90% сетей, частично вернули свет
13:11
Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная
12:34
За неделю на Харьковщине подорвались на минах три человека, один погиб — ГСЧС
11:54
Из-за обстрела поселка на Харьковщине пострадали женщина и подросток
22:22
Погиб 60-летний мужчина из-за обстрела Харьковщины вечером – полиция

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Черкасские Тишки, где россияне повредили 90% сетей, частично вернули свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 13:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики частично восстановили  свет в селе Черкасские Тишки Харьковского района.".