В Черкасские Тишки, где россияне повредили 90% сетей, частично вернули свет
Энергетики частично восстановили свет в селе Черкасские Тишки Харьковского района.
По данным АО «Харьковобленего», повреждение электросети в результате боевых действий в селе – одни из самых серьезных в области.
«В этом населенном пункте разрушены около 90% сетей. Почти полностью уничтожены 14 трансформаторных подстанций из 17, повреждены практически все пролеты линий электропередачи. Не просто ремонт, а в полной замене нуждаются и опоры, и провода, и электрическое оборудование», — рассказал начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.
Сейчас в населенном пункте восстановили свет у первых 40 потребителей. Когда село полностью запитают в «Харьковоблэнерго» не говорят, из-за большого объема работ и заминированности территории.
«Люди понемногу возвращаются, поэтому делаем все возможное, чтобы со временем электричество появилось у каждого жителя села», – добавил Виктор Рубцов.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 13:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики частично восстановили свет в селе Черкасские Тишки Харьковского района.".