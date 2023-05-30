В метро Харькова покажут истории погибших на войне детей

На станции метро «Майдан Конституции» 1 июня, ко Дню защиты детей, представят выставку, посвященную погибшим на войне детям.

Выставку «Потерянное детство» инициировала платформа памяти «Мемориал», с марта 2022 года рассказывающая истории погибших гражданских и военных на войне, рассказали организаторы.

«Это истории детей всех возрастов: от нерожденных, погибших в животе мамы, до почти взрослых молодых людей. И это лишь маленькая доля из тысяч ужасных историй, случившихся по вине россиян. Каждая смерть ужасна, но гибель детей это особая боль. Мы собрали эти рассказы, чтобы привлечь внимание к огромной трагедии нашей нации, чтобы сохранить память о тех, чья жизнь была отобрана так рано. Наша цель сохранить память о каждом человеке, который погиб в этой войне», – рассказала шеф-редактор платформы Анастасия Абрамец.

Посмотреть выставку можно будет до 4 июня включительно.