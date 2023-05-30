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В метро Харькова покажут истории погибших на войне детей

Общество 15:27   30.05.2023
Виктория Яковенко
В метро Харькова покажут истории погибших на войне детей

На станции метро «Майдан Конституции» 1 июня, ко Дню защиты детей, представят выставку, посвященную погибшим на войне детям.

Выставку «Потерянное детство» инициировала платформа памяти «Мемориал», с марта 2022 года рассказывающая истории погибших гражданских и военных на войне, рассказали организаторы.

«Это истории детей всех возрастов: от нерожденных, погибших в животе мамы, до почти взрослых молодых людей. И это лишь маленькая доля из тысяч ужасных историй, случившихся по вине россиян. Каждая смерть ужасна, но гибель детей это особая боль. Мы собрали эти рассказы, чтобы привлечь внимание к огромной трагедии нашей нации, чтобы сохранить память о тех, чья жизнь была отобрана так рано. Наша цель сохранить память о каждом человеке, который погиб в этой войне», – рассказала шеф-редактор платформы Анастасия Абрамец.

Посмотреть выставку можно будет до 4 июня включительно.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 15:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Майдан Конституции» 1 июня, ко Дню защиты детей, представят выставку, посвященную погибшим на войне детям.".