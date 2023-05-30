В метро Харькова покажут истории погибших на войне детей
На станции метро «Майдан Конституции» 1 июня, ко Дню защиты детей, представят выставку, посвященную погибшим на войне детям.
Выставку «Потерянное детство» инициировала платформа памяти «Мемориал», с марта 2022 года рассказывающая истории погибших гражданских и военных на войне, рассказали организаторы.
«Это истории детей всех возрастов: от нерожденных, погибших в животе мамы, до почти взрослых молодых людей. И это лишь маленькая доля из тысяч ужасных историй, случившихся по вине россиян. Каждая смерть ужасна, но гибель детей это особая боль. Мы собрали эти рассказы, чтобы привлечь внимание к огромной трагедии нашей нации, чтобы сохранить память о тех, чья жизнь была отобрана так рано. Наша цель сохранить память о каждом человеке, который погиб в этой войне», – рассказала шеф-редактор платформы Анастасия Абрамец.
Посмотреть выставку можно будет до 4 июня включительно.
Читайте также: В метро Харькова открылась выставка Героев города (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В метро Харькова покажут истории погибших на войне детей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Майдан Конституции» 1 июня, ко Дню защиты детей, представят выставку, посвященную погибшим на войне детям.".