У метро Харкова покажуть історії загиблих на війні дітей

На станції метро «Майдан Конституції» 1 червня, до Дня захисту дітей, презентують виставку присвячену загиблим на війні дітям. «Втрачене дитинство».

Виставку “Втрачене дитинство” ініціювала платформа пам’яті «Меморіал», яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих цивільних та військових у війні, розповіли організатори.

«Це історії дітей різного віку: від ненароджених, які загинули у животику мами, до майже дорослих молодих людей. І це лише маленька часточка з тисяч жахливих історій, які трапилися з вини росіян. Кожна смерть жахлива, але загибель дітей це особливий біль. Ми зібрали ці розповіді, щоб привернути увагу до величезної трагедії нашої нації, щоб зберегти пам’ять про тих, чиє життя відібрали так рано. Наша мета зберегти пам’ять про кожну людину, яка загинула у цій війні”, – розповіла шеф-редакторка платформи Анастасія Абрамець.

Подивитися виставку можна буде до 4 червня включно.