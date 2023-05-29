У метро Харкова відкрилася виставка Героїв міста (фото)

У переході між станціями «Майдан Конституції» та «Історичний музей» відкрилася фотовиставка «Міста та їхні герої».

«У Харкові стартував всеукраїнський проєкт «Міста та їхні герої», метою якого є показати всю правду про героїзм українського народу і трансформацію звичайної людини у справжнього героя», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».

Героями фотовиставки з Харкова стали, музикант, поет і волонтер Олег Каданов, директорка Харківського літмузею Тетяна Пилипчук, найвідоміший гід Харкова Максим Розенфельд, продюсерка і волонтерка Мер’ям Йол, кухар Микита Вірченко, художник Микола Коломієць та інші містяни, яких війна перетворила на справжніх героїв.

Фотовиставку вже побачили в Баштанці, Охтирці та Іванкові. У Харкові вона буде експонуватися з 28 травня по 3 червня.