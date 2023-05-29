Проводити масові заходи в Харкові заборонили не всім – ХОВА

Без права збирати глядачів залишилися лише заклади культури, які підпорядковуються департаменту культури та туризму ХОВА, повідомляє Суспільне із посиланням на директора департаменту масових комунікацій ХОВА Ярославу Бережну.

Таке пояснення Бережна надала у відповіді на офіційний запит журналістів.

Постанова Ради оборони Харківської області від 28 березня стосується порядку проведення заходів лише в установах, що підпорядковуються департаменту культури та туризму ХОВА. Це низка театрів, музеїв, концертних установ, бібліотек, клубів і культурних центрів. Нагадаємо, раніше їм заборонили проводити виставки та концерти. Дозволено проводити заходи лише під землею – у приміщеннях ЄрмилівЦентру, малій залі ХНАТОБу, а також у метро.

Серед тих, кому збирати людей не заборонили, — Харківський літературний музей та Центральний парк культури та відпочинку.

Інформації щодо порушення порядку проведення заходів у ХОВА немає, доповнила Бережна.