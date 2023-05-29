Проводить массовые мероприятия в Харькове запретили не всем — ХОВА

Без права собирать зрителей остались только учреждения культуры, которые подчиняются департаменту культуры и туризма ХОВА, сообщает Суспільне со ссылкой на директора департамента массовых коммуникаций ХОВА Ярославу Бережную.

Такое пояснение Бережная дала в ответе на официальный запрос журналистов.

Постановление Совета обороны Харьковской области от 28 марта касается порядка проведения мероприятий только в учреждениях, которые подчиняются департаменту культуры и туризма ХОВА. Это ряд театров, музеев, концертных учреждений, библиотек, клубов и культурных центров. Напомним, ранее им запретили проводить выставки и концерты. Дозволено проводить мероприятия только под землей — в помещениях ЕрмиловЦентра, малом зале ХНАТОБа, а также в метро.

Среди тех, кому собирать людей не запретили, — Харьковский литературный музей и Центральный парк культуры и отдыха.

Информации о нарушении порядка проведения мероприятий у ХОВА нет, дополнила Бережная.