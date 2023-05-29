Проводить массовые мероприятия в Харькове запретили не всем — ХОВА
Без права собирать зрителей остались только учреждения культуры, которые подчиняются департаменту культуры и туризма ХОВА, сообщает Суспільне со ссылкой на директора департамента массовых коммуникаций ХОВА Ярославу Бережную.
Такое пояснение Бережная дала в ответе на официальный запрос журналистов.
Постановление Совета обороны Харьковской области от 28 марта касается порядка проведения мероприятий только в учреждениях, которые подчиняются департаменту культуры и туризма ХОВА. Это ряд театров, музеев, концертных учреждений, библиотек, клубов и культурных центров. Напомним, ранее им запретили проводить выставки и концерты. Дозволено проводить мероприятия только под землей — в помещениях ЕрмиловЦентра, малом зале ХНАТОБа, а также в метро.
Читайте также: «Парализуется культурная жизнь»: на Харьковщине запретили массовые мероприятия
Среди тех, кому собирать людей не запретили, — Харьковский литературный музей и Центральный парк культуры и отдыха.
Информации о нарушении порядка проведения мероприятий у ХОВА нет, дополнила Бережная.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Проводить массовые мероприятия в Харькове запретили не всем — ХОВА»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без права собирать зрителей остались только учреждения культуры, которые подчиняются департаменту культуры и туризма ХОВА, сообщает Суспільне со ссылкой на директора департамента массовых коммуникаций ХОВА Ярославу Бережную".