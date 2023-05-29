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Проводить массовые мероприятия в Харькове запретили не всем — ХОВА

Культура 09:57   29.05.2023
Оксана Горун
Проводить массовые мероприятия в Харькове запретили не всем — ХОВА Фото: facebook Харьковского художественного музея

Без права собирать зрителей остались только учреждения культуры, которые подчиняются департаменту культуры и туризма ХОВА, сообщает Суспільне со ссылкой на директора департамента массовых коммуникаций ХОВА Ярославу Бережную.

Такое пояснение Бережная дала в ответе на официальный запрос журналистов.

Постановление Совета обороны Харьковской области от 28 марта касается порядка проведения мероприятий только в учреждениях, которые подчиняются департаменту культуры и туризма ХОВА. Это ряд театров, музеев, концертных учреждений, библиотек, клубов и культурных центров. Напомним, ранее им запретили проводить выставки и концерты. Дозволено проводить мероприятия только под землей — в помещениях ЕрмиловЦентра, малом зале ХНАТОБа, а также в метро.

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Среди тех, кому собирать людей не запретили, — Харьковский литературный музей и Центральный парк культуры и отдыха.

Информации о нарушении порядка проведения мероприятий у ХОВА нет, дополнила Бережная.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Культура, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 09:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без права собирать зрителей остались только учреждения культуры, которые подчиняются департаменту культуры и туризма ХОВА, сообщает Суспільне со ссылкой на директора департамента массовых коммуникаций ХОВА Ярославу Бережную".