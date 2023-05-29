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В метро Харькова открылась выставка Героев города (фото)

Общество 11:42   29.05.2023
Виктория Яковенко
В метро Харькова открылась выставка Героев города (фото) Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В переходе между станциями «Майдан Конституции» и «Исторический музей» открылась фотовыставка «Города и их герои».

«В Харькове стартовал всеукраинский проект «Города и их герои», целью которого является показать всю правду о героизме украинского народа и трансформации обычного человека в настоящего героя», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Героями фотовыставки из Харькова стали, музыкант, поэт и волонтер Олег Каданов, директор Харьковского литмузея Татьяна Пилипчук, известный гид Харькова Максим Розенфельд, продюсер и волонтер Мерьям Йол, повар Никита Вирченко, художник Николай Коломиец и другие горожане.

Фотовыставку уже увидели в Баштанке, Ахтырке и Иванкове. В Харькове она будет экспонироваться с 28 мая по 3 июня.

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Фото: КП «Харьковский метрополитен»

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В переходе между станциями «Майдан Конституции» и «Исторический музей» открылась фотовыставка «Города и их герои».".