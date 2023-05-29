В метро Харькова открылась выставка Героев города (фото)

В переходе между станциями «Майдан Конституции» и «Исторический музей» открылась фотовыставка «Города и их герои».

«В Харькове стартовал всеукраинский проект «Города и их герои», целью которого является показать всю правду о героизме украинского народа и трансформации обычного человека в настоящего героя», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Героями фотовыставки из Харькова стали, музыкант, поэт и волонтер Олег Каданов, директор Харьковского литмузея Татьяна Пилипчук, известный гид Харькова Максим Розенфельд, продюсер и волонтер Мерьям Йол, повар Никита Вирченко, художник Николай Коломиец и другие горожане.

Фотовыставку уже увидели в Баштанке, Ахтырке и Иванкове. В Харькове она будет экспонироваться с 28 мая по 3 июня.