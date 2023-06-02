Армия РФ обстреляла 18 населенных пунктов Харьковщины, по 3 нанесли авиаудары
В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил о минометных и артобстрелах Харьковщины, дневном ударе ракетами из ЗРК С-300 по Харькову и серии авиаударов.
«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугроватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка на Харьковщине. На Купянском направлении противник за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ольшаны, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое», — проинформировали в ГШ.
В целом по Украине (за исключением ночной атаки) противник за сутки нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа «Искандер». Под ударом был Киев. А также два удара С-300 по Харькову. Кроме того, армия РФ совершила 46 авиационных ударов и 107 обстрелов из РСЗО. Продолжаются наступательные действия на Донбассе. Силы обороны отбили около 25 вражеских атак.
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«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника. Нашими защитниками были уничтожены два вражеских ударных БпЛА типа «Ланцет» и один разведывательный БпЛА типа «Орлан-10″. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, один зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника», — перечислили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил о минометных и артобстрелах Харьковщины, дневном ударе ракетами из ЗРК С-300 по Харькову и серии авиаударов".