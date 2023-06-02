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Армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Харківщини, по 3 завдали авіаударів

Події 07:24   02.06.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла 18 населених пунктів Харківщини, по 3 завдали авіаударів

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про мінометні та артобстріли Харківщини, денний удар ракетами із ЗРК С-300 по Харкову та серію авіаударів.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області“, – поінформували в ГШ.

Загалом по Україні (за винятком нічної атаки) противник за добу завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер”. Під ударом був Київ. А також два удари С-300 по Харкову. Крім того, армія РФ здійснила 46 авіаційних ударів та 107 обстрілів з РСЗВ. Продовжуються наступальні дії на Донбасі. Сили оборони відбили близько 25 ворожих атак.

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“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Нашими захисниками було знищено два ворожі ударні БПЛА типу “Ланцет” і один розвідувальний БПЛА типу “Орлан- 10″. Підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, п’ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, дев’ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника”, — перерахували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 07:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про мінометні та артобстріли Харківщини, денний удар ракетами із ЗРК С-300 по Харкову та серію авіаударів".