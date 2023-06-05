ГСЧС сообщила о пожаре и разрушениях из-за обстрелов Харьковщины

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что за сутки в области случился один пожар, вызванный обстрелами РФ. Также спасатели выезжали на место «прилета».

«В 14:50 спасатели выезжали для обследования мест вражеских обстрелов. В эти сутки их испытал пгт Золочев Богодуховского района. Во время артиллерийского обстрела был поврежден фасад спортивного учебного заведения, а также ранены два человека, мужчина 1983 года рождения и женщина 1985 года рождения. От ГСЧС привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.