ГСЧС сообщила о пожаре и разрушениях из-за обстрелов Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что за сутки в области случился один пожар, вызванный обстрелами РФ. Также спасатели выезжали на место «прилета».
«В 14:50 спасатели выезжали для обследования мест вражеских обстрелов. В эти сутки их испытал пгт Золочев Богодуховского района. Во время артиллерийского обстрела был поврежден фасад спортивного учебного заведения, а также ранены два человека, мужчина 1983 года рождения и женщина 1985 года рождения. От ГСЧС привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что за сутки в области случился один пожар, вызванный обстрелами РФ. Также спасатели выезжали на место «прилета»".