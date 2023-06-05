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ГСЧС сообщила о пожаре и разрушениях из-за обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:11   05.06.2023
Оксана Горун
ГСЧС сообщила о пожаре и разрушениях из-за обстрелов Харьковщины Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что за сутки в области случился один пожар, вызванный обстрелами РФ. Также спасатели выезжали на место «прилета».

«В 14:50 спасатели выезжали для обследования мест вражеских обстрелов. В эти сутки их испытал пгт Золочев Богодуховского района. Во время артиллерийского обстрела был поврежден фасад спортивного учебного заведения, а также ранены два человека, мужчина 1983 года рождения и женщина 1985 года рождения. От ГСЧС привлекалась одна единица техники и пять человек личного состава», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 08:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что за сутки в области случился один пожар, вызванный обстрелами РФ. Также спасатели выезжали на место «прилета»".