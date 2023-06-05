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ДСНС повідомила про пожежу та руйнування через обстріли Харківщини

Події 08:11   05.06.2023
Оксана Горун
ДСНС повідомила про пожежу та руйнування через обстріли Харківщини Фото: ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що за добу в області сталася одна пожежа, спричинена обстрілами РФ. Також рятувальники виїжджали на місце “прильоту”.

” О 14:50 рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнав смт Золочів, Богодухівського району. Під час артилерійського обстрілу було пошкоджено фасад спортивного учбового закладу, а також поранено дві людини, чоловіка 1983 року народження та жінку 1985 року народження. Від ДСНС залучалось одна одиниця техніки та п’ять чоловік особового складу”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 08:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що за добу в області сталася одна пожежа, спричинена обстрілами РФ. Також рятувальники виїжджали на місце “прильоту”".