ДСНС повідомила про пожежу та руйнування через обстріли Харківщини

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що за добу в області сталася одна пожежа, спричинена обстрілами РФ. Також рятувальники виїжджали на місце “прильоту”.

” О 14:50 рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнав смт Золочів, Богодухівського району. Під час артилерійського обстрілу було пошкоджено фасад спортивного учбового закладу, а також поранено дві людини, чоловіка 1983 року народження та жінку 1985 року народження. Від ДСНС залучалось одна одиниця техніки та п’ять чоловік особового складу”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.