ДСНС повідомила про пожежу та руйнування через обстріли Харківщини
Фото: ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що за добу в області сталася одна пожежа, спричинена обстрілами РФ. Також рятувальники виїжджали на місце “прильоту”.
” О 14:50 рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнав смт Золочів, Богодухівського району. Під час артилерійського обстрілу було пошкоджено фасад спортивного учбового закладу, а також поранено дві людини, чоловіка 1983 року народження та жінку 1985 року народження. Від ДСНС залучалось одна одиниця техніки та п’ять чоловік особового складу”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: У Вовчанську від обстрілу загинули дві жінки, на Куп’янщині є поранена (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «ДСНС повідомила про пожежу та руйнування через обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 08:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що за добу в області сталася одна пожежа, спричинена обстрілами РФ. Також рятувальники виїжджали на місце “прильоту”".