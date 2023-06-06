Сколько человек живет в селах, где идут бои на Харьковщине: информация ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что люди до сих пор живут в селах Масютовка и Синьковка, которые регулярно фигурируют в сводке Генштаба как объекты вражеских атак.

«Масютовка – там проживает 12 человек, Синьковка – проживает 11 человек. Это люди, которые либо отказываются от эвакуации, либо возвращаются после нее», — сказал Синегубов на брифинге 6 июня.

Он также отметил, что руководство области постоянно ведет коммуникацию о возможностях эвакуации других населенных пунктов Купянского района, которые находятся под обстрелами либо близко к линии фронта. Среди тех пунктов, откуда возможна принудительная эвакуация детей, — поселок Ковшаровка.

«Мы планируем рассматривать Ковшаровку для принудительной эвакуации детей», — сказал Синегубов.

При этом, по его данным, угрозы оккупации Ковшаровки врагом на данный момент нет.

«Враг пытается двигаться от Масютовки южнее. Однако успехов нет. Наши воины на своих позициях стоят, не теряют их. Ситуация с военной точки зрения находится под полным контролем. Конечно, если такие угрозы будут, мы готовы проводить экстренную эвакуацию местного населения», — заверил начальник ХОВА.