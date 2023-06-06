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Сколько человек живет в селах, где идут бои на Харьковщине: информация ХОВА

Общество 15:54   06.06.2023
Павел Велицкий
Оксана Горун
Сколько человек живет в селах, где идут бои на Харьковщине: информация ХОВА Фото: карта DeepState

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что люди до сих пор живут в селах Масютовка и Синьковка, которые регулярно фигурируют в сводке Генштаба как объекты вражеских атак.

«Масютовка – там проживает 12 человек, Синьковка – проживает 11 человек. Это люди, которые либо отказываются от эвакуации, либо возвращаются после нее», — сказал Синегубов на брифинге 6 июня.

Он также отметил, что руководство области постоянно ведет коммуникацию о возможностях эвакуации других населенных пунктов Купянского района, которые находятся под обстрелами либо близко к линии фронта. Среди тех пунктов, откуда возможна принудительная эвакуация детей, — поселок Ковшаровка.

«Мы планируем рассматривать Ковшаровку для принудительной эвакуации детей», — сказал Синегубов.

При этом, по его данным, угрозы оккупации Ковшаровки врагом на данный момент нет.

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«Враг пытается двигаться от Масютовки южнее. Однако успехов нет. Наши воины на своих позициях стоят, не теряют их. Ситуация с военной точки зрения находится под полным контролем. Конечно, если такие угрозы будут, мы готовы проводить экстренную эвакуацию местного населения», — заверил начальник ХОВА.

Автор: Павел Велицкий, Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 15:54;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что люди до сих пор живут в селах Масютовка и Синьковка, которые регулярно фигурируют в сводке Генштаба как объекты вражеских атак".