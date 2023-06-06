Скільки людей живе в селах, де йдуть бої на Харківщині: інформація ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що люди досі живуть у селах Масютівка та Синьківка, які регулярно фігурують у зведеннях Генштабу як об’єкти ворожих атак.

“Масютівка – там проживає 12 осіб, Синьківка – проживає 11 осіб. Це люди, які або відмовляються від евакуації, або повертаються після неї”, – сказав Синєгубов на брифінгу 6 червня.

Він також зазначив, що керівництво області постійно веде комунікацію щодо можливостей евакуації інших населених пунктів Куп’янського району, які перебувають під обстрілами або близько до лінії фронту. Серед тих пунктів, звідки можлива примусова евакуація дітей, — Ківшарівка.

“Ми плануємо розглядати Ківшарівку для примусової евакуації дітей”, – сказав Синєгубов.

При цьому, за його даними, загрози окупації Ківшарівки ворогом наразі немає.

“Ворог намагається рухатися від Масютівки на південь. Однак успіхів немає. Наші воїни на своїх позиціях стоять, не втрачають їх. Ситуація з військового погляду перебуває під повним контролем. Звичайно, якщо такі загрози будуть, ми готові проводити екстрену евакуацію місцевого населення”, — запевнив начальник ХОВА.