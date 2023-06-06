На Харківщині загинула дитина, яку повернули з евакуації працювати на городі

Батьки на Харківщині іноді повертають на небезпечні території дітей, яких вивезли з-під обстрілів у рамках обов’язкової евакуації. Про один із подібних випадків, що завершився трагедією, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У нас є проблема – батьки все ж таки повертають своїх дітей після евакуації до тих населених пунктів, звідки вони були евакуйовані. У нас був приклад, коли 14-річна дитина загинула, коли її привезли батьки для виконання весняно-городних чи польових робіт. І внаслідок ворожого обстрілу дитина загинула. Це було приблизно 1,5 місяця тому. Тож при нагоді ми звертаємося до всіх батьків – бути свідомими, й свою безпеку та безпеку дітей ставити на перше місце“, — сказав Синєгубов під час брифінгу 6 червня.

Про такі випадки повідомив і начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Він зазначив, що можливості поліції вплинути на батьків дуже обмежені.

“Єдина можливість реагувати на відмову вивозити дітей – це адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків”, – пояснив Тимошко.

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На цей час, за даними начальника ХОВА, на Харківщині проводять обов’язкову евакуацію дітей із низки населених пунктів на Вовчанському та Куп’янському напрямках.

“Остання евакуація, яку ми оголошували, пройшла успішно. 79 дітей ми вивезли з населених пунктів, з яких планували. У нас за планом ще два-три населені пункти з такою самою кількістю дітей”, – зазначив Олег Синєгубов.