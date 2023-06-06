На Харьковщине погиб ребенок, которого вернули из эвакуации работать в огороде

Родители на Харьковщине иногда возвращают на опасные территории детей, которых вывезли из-под обстрелов в рамках обязательной эвакуации. Об одном из подобных случаев, завершившемся трагедией, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«У нас есть проблема – родители все же возвращают своих детей после эвакуации в те населенные пункты, откуда они были эвакуированы. У нас был пример, когда 14-летний ребенок погиб, когда его привезли родители для выполнения весенне-огородных или полевых работ. И в результате вражеских обстрелов ребенок погиб. Это было около 1,5 месяца назад. Поэтому при случае мы обращаемся ко всем родителям – быть сознательными и свою безопасность и безопасность детей ставить на первое место», — сказал Синегубов во время брифинга 6 июня.

О подобных случаях сообщил и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Он отметил, что возможности полиции повлиять на родителей весьма ограничены.

«Единственная возможность реагировать на отказ вывозить детей – это админпротокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — пояснил Тимошко.

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На данный момент, по данным начальника ХОВА, на Харьковщине проводят обязательную эвакуацию детей из ряда населенных пунктов на Волчанском и Купянском направлениях.

«Последняя эвакуация, которую мы объявляли, прошла успешно. 79 детей мы вывезли из населенных пунктов, из которых планировали. У нас по плану еще два-три населенных пункта с таким же количеством детей», — отметил Олег Синегубов.