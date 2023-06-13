По Харьковщине совершили авиаудары и били «Калибрами»: данные Генштаба

Для ударов по Харьковщине за сутки враг применял артиллерию, авиацию, минометы и крылатые ракеты морского базирования. В основном удары, традиционно, пришлись по жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

«За прошедшие сутки российские оккупанты применили две крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по жилым домам на Харьковщине. Кроме того, (в целом по Украине — Ред.) враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Претерпела разрушения гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Шевченково Харьковской области уничтожены жилые частные дома», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Также враг наносил по Харьковщине авиаудары — в районе Мелового и Кисловки. Продолжились и артобстрелы.

«За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцово, Гатище и Бударки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.

На фронте произошло 26 боевых столкновений. Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также защитники Украины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два ЗРК, район сосредоточения личного состава противника и три артиллерийских подразделения на огневых позициях.