По Харківщині здійснили авіаудари та били “Калібрами”: дані Генштабу

Для ударів по Харківщині за добу ворог застосовував артилерію, авіацію, міномети та крилаті ракети морського базування. Здебільшого удари, традиційно, припали по житлових будинках та інших об’єктах цивільної інфраструктури.

“Протягом минулої доби російські окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині. Крім того (в цілому по Україні – Ред.), ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Шевченкового Харківської області, знищено житлові приватні будинки“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також ворог наносив по Харківщині авіаудари – в районі Мілового та Кислівки. Продовжились і артобстріли.

“Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище та Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області”, – перерахували у зведенні ГШ.

На фронті сталося 26 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за добу завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також захисники України знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БПЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три пункти управління, два ЗРК, район зосередження особового складу противника та три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях.