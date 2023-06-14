Три харьковских трамвая в четверг будут ходить по-другому
С 10:00 до 15:00 15 июня трамваи №16, 16а и 27 будут курсировать по другим маршрутам. В связи с ремонтом контактной сети будет запрещено движение на пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга “Салтовский”.
Как сообщают в пресс-службе горсовета, трамваи будут курсировать так:
№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — в-д Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ост. «Владимирская церковь» — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гиродпарк»;
№16а: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Героев Труда — ост. «Владимирская церковь» — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — в-д Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Героев Труда — ост. «Владимирская церковь».
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 19:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 15:00 15 июня трамваи №16, 16а и 27 будут курсировать по другим маршрутам. В связи с ремонтом контактной сети будет запрещено движение на пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга “Салтовский”.".