Три харківські трамваї в четвер ходитимуть по-іншому
З 10:00 до 15:00 15 червня трамваї №16, 16а та 27 курсуватимуть іншими маршрутами. У зв’язку з ремонтом контактної мережі буде заборонено рух на пр. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв Праці до розворотного кола “Салтівське”.
Як повідомляють у пресслужбі міськради, трамваї курсуватимуть так:
№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в-д Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква» – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гіродпарк»;
№16а: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква» – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква».
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Ви читали новину: «Три харківські трамваї в четвер ходитимуть по-іншому»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 15:00 15 червня трамваї №16, 16а та 27 курсуватимуть іншими маршрутами. У зв’язку з ремонтом контактної мережі буде заборонено рух на пр. Тракторобудівників на ділянці від вул. Героїв Праці до розворотного кола “Салтівське”.".