«Прилетело» в первый день войны: в Чугуеве восстанавливают дома (фото)
Фото: Чугуевский горсовет
В городе Чугуев Харьковской области, подвергшемся многократным вражеским обстрелам, сейчас восстанавливают два наиболее поврежденных дома в микрорайоне «Авиатор» — №155 и №157.
Начался один из самых сложных этапов реконструкции дома №155, пострадавшего от российских ракет в первый день полномасштабного вторжения: с помощью спецтехники начат демонтаж стены дома, сообщает Чугуевский горсовет.
«После его завершения стену будут полностью отстраивать. Сейчас ведутся работы по укреплению внутренних конструкций. Параллельно с ними в наименее пострадавших от взрывов частях домов продолжаются ремонтные работы», — пишет горсовет.
Фото: Чугуевский горсовет
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 20:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Чугуев Харьковской области, подвергшемся многократным вражеским обстрелам, сейчас восстанавливают два наиболее поврежденных дома в микрорайоне «Авиатор» — №155 и №157.".