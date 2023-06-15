«Прилетело» в первый день войны: в Чугуеве восстанавливают дома (фото)

В городе Чугуев Харьковской области, подвергшемся многократным вражеским обстрелам, сейчас восстанавливают два наиболее поврежденных дома в микрорайоне «Авиатор» — №155 и №157.

Начался один из самых сложных этапов реконструкции дома №155, пострадавшего от российских ракет в первый день полномасштабного вторжения: с помощью спецтехники начат демонтаж стены дома, сообщает Чугуевский горсовет.

«После его завершения стену будут полностью отстраивать. Сейчас ведутся работы по укреплению внутренних конструкций. Параллельно с ними в наименее пострадавших от взрывов частях домов продолжаются ремонтные работы», — пишет горсовет.



Фото: Чугуевский горсовет

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