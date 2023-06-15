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«Прилетело» в первый день войны: в Чугуеве восстанавливают дома (фото)

Общество 20:12   15.06.2023
Елена Нагорная
«Прилетело» в первый день войны: в Чугуеве восстанавливают дома (фото) Фото: Чугуевский горсовет

В городе Чугуев Харьковской области, подвергшемся многократным вражеским обстрелам, сейчас восстанавливают два наиболее поврежденных дома в микрорайоне «Авиатор» — №155 и №157.

Начался один из самых сложных этапов реконструкции дома №155, пострадавшего от российских ракет в первый день полномасштабного вторжения: с помощью спецтехники начат демонтаж стены дома, сообщает Чугуевский горсовет.

«После его завершения стену будут полностью отстраивать. Сейчас ведутся работы по укреплению внутренних конструкций. Параллельно с ними в наименее пострадавших от взрывов частях домов продолжаются ремонтные работы», — пишет горсовет.


Фото: Чугуевский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 20:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Чугуев Харьковской области, подвергшемся многократным вражеским обстрелам, сейчас восстанавливают два наиболее поврежденных дома в микрорайоне «Авиатор» — №155 и №157.".