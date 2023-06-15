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“Прилетіло” в перший день війни: у Чугуєві відновлюють будинки (фото)

Суспільство 20:12   15.06.2023
Олена Нагорна
“Прилетіло” в перший день війни: у Чугуєві відновлюють будинки (фото)

У місті Чугуїв Харківської області, яке зазнало значної кількості ворожих обстрілів, зараз відновлюють два найбільш пошкоджені будинки в мікрорайоні “Авіатор” – №155 та №157.

Розпочався один із найскладніших етапів реконструкції будинку №155, який постраждав від російських ракет у перший день повномасштабного вторгнення: за допомогою спецтехніки розпочато демонтаж стіни будинку, повідомляє Чугуївська міськрада.

“Після його завершення стіну будуть повністю відбудовувати. Зараз ведуться роботи з укріплення внутрішніх конструкцій. Паралельно з ними у найменш постраждалих від вибухів частинах будинків тривають ремонтні роботи”, — пише міськрада.


Фото: Чугуївська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 20:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Чугуїв Харківської області, яке зазнало значної кількості ворожих обстрілів, зараз відновлюють два найбільш пошкоджені будинки в мікрорайоні “Авіатор” – №155 та №157.".