“Прилетіло” в перший день війни: у Чугуєві відновлюють будинки (фото)
У місті Чугуїв Харківської області, яке зазнало значної кількості ворожих обстрілів, зараз відновлюють два найбільш пошкоджені будинки в мікрорайоні “Авіатор” – №155 та №157.
Розпочався один із найскладніших етапів реконструкції будинку №155, який постраждав від російських ракет у перший день повномасштабного вторгнення: за допомогою спецтехніки розпочато демонтаж стіни будинку, повідомляє Чугуївська міськрада.
“Після його завершення стіну будуть повністю відбудовувати. Зараз ведуться роботи з укріплення внутрішніх конструкцій. Паралельно з ними у найменш постраждалих від вибухів частинах будинків тривають ремонтні роботи”, — пише міськрада.
Фото: Чугуївська міськрада
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Чугуїв Харківської області, яке зазнало значної кількості ворожих обстрілів, зараз відновлюють два найбільш пошкоджені будинки в мікрорайоні “Авіатор” – №155 та №157.".