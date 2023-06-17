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На Харьковщине оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов и нанесли авиаудар

Общество 07:09   17.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов и нанесли авиаудар Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по Бударкам, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 18 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Уды, Червоная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое и Малая Волчья, а на Купянском – Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Кисловка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 07:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по Бударкам, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 18 населенных пунктов.".