На Харьковщине оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов и нанесли авиаудар

В Харьковской области армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по Бударкам, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 18 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Уды, Червоная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое и Малая Волчья, а на Купянском – Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Кисловка.