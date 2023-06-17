На Харківщині окупанти обстріляли 18 населених пунктів та завдали авіаудару
Фото: Генштаб ЗСУ
У Харківській області армія РФ протягом доби завдала авіаудару по Бударках, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 18 населених пунктів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.
На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв населені пункти Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча, а на Куп’янському – Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.
Читайте також: Інструктори з країн НАТО навчають українських вояків на Харківщині (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині окупанти обстріляли 18 населених пунктів та завдали авіаудару»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 07:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія РФ протягом доби завдала авіаудару по Бударках, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 18 населених пунктів.".