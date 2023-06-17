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На Харківщині окупанти обстріляли 18 населених пунктів та завдали авіаудару

Суспільство 07:09   17.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині окупанти обстріляли 18 населених пунктів та завдали авіаудару Фото: Генштаб ЗСУ

У Харківській області армія РФ протягом доби завдала авіаудару по Бударках, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 18 населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 06:00.

На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв населені пункти Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча, а на Куп’янському – Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 07:09;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія РФ протягом доби завдала авіаудару по Бударках, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 18 населених пунктів.".