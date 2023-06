Інструктори з країн НАТО навчають українських вояків на Харківщині (фото)

На Харківщині навчання українських військових проводять інструктори Trident Defense Initiative (TDI). Організацію заснували невдовзі після нападу рф на Україну. Її голова – колишній рядовий одного з батальйонів Королівського полку Великобританії Деніел Рідлі, розповідає АрміяІнформ.

Чоловік з 2018 року живе в Україні, проходив службу в окремому батальйоні морської піхоти, беручи участь в ООС на сході України. На момент широкомасштабного вторгнення військовослужбовець був у відпустці та опинився в окупованій росіянами Бучі, де допомагав населенню. На військову службу Деніел вже не повернувся — його побратими боронили Маріуполь, він не зміг відновити зв’язок зі своїм підрозділом, а його контракт з ЗСУ незабаром закінчився.

«Я вже 5 років мешкаю в Україні, тому вважаю її моєю другою Батьківщиною. Тому вирішив, що зможу їй допомогти боротися з окупантами і без зброї в руках. Разом з іншими колишніми військовослужбовцями країн НАТО ми створили Trident Defense Initiative. Наша команда інструкторів — це висококваліфіковані фахівці, навчаємо українських воїнів тих навичок, які ми набули, беручи участь в збройних конфліктах від Ірану до Афганістану та Сирії. Зазначу, це волонтерський проєкт не спонсорує НАТО, люди тут з власної волі та мотивації», – підкреслив Деніел Рідлі.

Сьогодні заняття в тренувальному таборі проходять з кількох навчальних дисциплін: тактична медицина, тактика ведення бою в польових умовах і урбанізованій місцевості. Ще іноземні інструктори навчають керівників підрозділів планувати операції.

На заняттях для бойових медиків, які тривають три тижні, військовослужбовці вчать, як надавати допомогу за міжнародним протоколом MARCH, основи фармакології, відпрацьовують введення трахеостоми та інші операційні втручання, бійці мають практику в морзі.

Бійців-рятувальників інструктори навчають протоколу ASM (All Service Members Course) та CLS (Сombat Lifesavior Course) — як вірно діяти в «червоній» та «жовтій» зоні бойових дій, методів евакуації пораненого, сортування поранених.

Досвід сучасних війн і збройних конфліктів показав, що ареною найбільш активних боїв стають, як правило, міста і села. І в цих умовах важливо навчитися вірно застосовувати військові підрозділи, озброєння і техніку як під час штурму, так і при прориві укріпрайону оборони противника. Сьогодні військовослужбовці вивчали на теорії та відпрацьовували практику ближнього бою, як «зачищати» будівлю у складі штурмових груп.

На третій навчальній точці, розташованій на відкритій місцевості, група курсантів відпрацьовує патрулювання «ділянки відповідальності» і знищення вогневої точки противника. Інструктор ретельно відстежує дії групи українських бійців, а потім обговорює помилки з військовослужбовцями за методикою. Завдання бійці відпрацьовують до автоматизму.

Загальним для всіх військовослужбовців є курс поводження зі зброєю, флангові маневри, переміщення під вогнем, дії при виявленні ворожих БПЛА, під час артилерійського вогню, велика увага приділяється комунікації всередині підрозділу. Обов’язковим є курс «як діяти під час захоплення військовополонених»: дотримання Женевської конвенції, правила комунікації з полоненими й організація власної безпеки.

Також в таборі проводять вузькопрофільне навчання з деякими сучасними видами озброєнням західних зразків.

З операторами БПЛА в рамках ініціативи TDI проводять заняття українські інструктори з проєкту Victory Drones.

Іноземні інструктори за час широкомасштабного вторгнення підготували близько 8,5 тис. українських військових.