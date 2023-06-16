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Инструкторы из стран НАТО обучают украинских воинов на Харьковщине (фото)

Мир 20:05   16.06.2023
Оксана Якушко

В Харьковской области обучение украинских военных проводят инструкторы Trident Defense Initiative (TDI). Организацию учредили вскоре после нападения рф на Украину. Ее глава — бывший рядовой одного из батальонов Королевского полка Великобритании Дэниел Ридли, рассказывает АрмияInform.

Мужчина с 2018 года живет в Украине, проходил службу в отдельном батальоне морской пехоты, участвуя в ООС на востоке Украины. В момент широкомасштабного вторжения военнослужащий был в отпуске и оказался в оккупированной россиянами Буче, где помогал населению. На военную службу Дэниел уже не вернулся — его побратимы защищали Мариуполь, он не смог возобновить связь со своим подразделением, а его контракт с ВСУ вскоре истек.

«Я уже 5 лет живу в Украине, поэтому считаю ее моей второй Родиной. Потому решил, что смогу ей помочь бороться с оккупантами и без оружия в руках. Вместе с другими бывшими военнослужащими НАТО мы создали Trident Defense Initiative. Наша команда инструкторов — это высококвалифицированные специалисты, обучаем украинских воинов навыкам, которые мы приобрели, участвуя в вооруженных конфликтах от Ирана до Афганистана и Сирии. Отмечу, это волонтерский проект – его не спонсирует НАТО, люди здесь по собственной воле и мотивации», — подчеркнул Дэниел Ридли.

Сегодня занятия в тренировочном лагере проходят по нескольким учебным дисциплинам: тактическая медицина, тактика ведения боя в полевых условиях и урбанизированной местности. Еще иностранные инструкторы учат руководителей подразделений планировать операции.

На занятиях для боевых медиков, продолжающихся три недели, военнослужащие учат, как оказывать помощь по международному протоколу MARCH, основы фармакологии, отрабатывают операционные вмешательства, бойцы имеют практику в морге.

Воинов-спасателей инструкторы обучают протоколу ASM (All Service Members Course) и CLS (Сombat Lifesavior Course) — как правильно действовать в красной и желтой зоне боевых действий, методам эвакуации и сортировки раненых.

Опыт современных войн и вооруженных конфликтов показал, что ареной наиболее активных сражений становятся, как правило, города и села. И в этих условиях важно научиться верно использовать военные подразделения, вооружение и технику как во время штурма, так и при прорыве укрепрайона обороны противника. Сегодня военнослужащие изучали теории и отрабатывали практику ближнего боя, как «зачищать» здание в составе штурмовых групп.

На третьей учебной точке, расположенной на открытой местности, группа курсантов отрабатывает патрулирование «участка ответственности» и уничтожение огневой точки противника. Инструктор тщательно отслеживает действия группы украинских бойцов, затем обсуждает ошибки с военнослужащими по методике. Задачу бойцы отрабатывают до автоматизма.

Общим для всех военнослужащих курс обращения с оружием, фланговые маневры, перемещение под огнем, действия при обнаружении враждебных БПЛА, во время артиллерийского огня. Обязателен курс «как действовать во время захвата военнопленных»: соблюдение Женевской конвенции, правила коммуникации с пленными и организация собственной безопасности.

Также в лагере проводят узкопрофильную учебу с некоторыми современными видами вооружением западных образцов.

С операторами БПЛА в рамках инициативы TDI проводят занятия украинские инструкторы по проекту Victory Drones.

Иностранные инструкторы за время широкомасштабного вторжения подготовили около 8,5 тысяч украинских военных.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 20:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области обучение украинских военных проводят инструкторы Trident Defense Initiative (TDI). Организацию учредили вскоре после нападения рф на Украину. Ее глава — бывший рядовой одного из батальонов Королевского полка Великобритании Дэниел Ридли, рассказывает АрмияInform.".