НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности Украине — Павел
Фото: Александр Брамский/Суспільне
Я слышал о двух типах или сценариях гарантий (безопасности от НАТО для Украины — Ред.). Один – это гарантии, которые были предоставлены Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен к Израилю. Возможно, мы увидим что-нибудь среднее.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 11:55;
Корреспондент Петр Павел, президент Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я слышал о двух типах или сценариях гарантий (безопасности от НАТО для Украины — Ред.). Один – это гарантии, которые…".