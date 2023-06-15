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НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности Украине — Павел

Мир 11:55   15.06.2023
Петр Павел
президент Чехии
НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности Украине — Павел Фото: Александр Брамский/Суспільне

Я слышал о двух типах или сценариях гарантий (безопасности от НАТО для Украины — Ред.). Один – это гарантии, которые были предоставлены Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен к Израилю. Возможно, мы увидим что-нибудь среднее.

Автор: Петр Павел, президент Чехии
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 11:55;

    • Корреспондент Петр Павел, президент Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я слышал о двух типах или сценариях гарантий (безопасности от НАТО для Украины — Ред.). Один – это гарантии, которые…".