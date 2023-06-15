НАТО рассматривает два варианта гарантий безопасности Украине — Павел

Я слышал о двух типах или сценариях гарантий (безопасности от НАТО для Украины — Ред.). Один – это гарантии, которые были предоставлены Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен к Израилю. Возможно, мы увидим что-нибудь среднее.