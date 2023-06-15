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НАТО розглядає два варіанти гарантій безпеки Україні – Павел

Політика 11:55   15.06.2023
Петр Павел
президент Чехії
НАТО розглядає два варіанти гарантій безпеки Україні – Павел Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Я чув про два типи або сценарії гарантій (безпеки від НАТО для України – Ред.). Один – це гарантії, які були надані Фінляндії від початку ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосовано до Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось середнє.

Автор: Петр Павел, президент Чехії
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 11:55;

    • Кореспондент Петр Павел, президент Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я чув про два типи або сценарії гарантій (безпеки від НАТО для України – Ред.). Один – це гарантії, які…".