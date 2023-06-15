НАТО розглядає два варіанти гарантій безпеки Україні – Павел
Фото: Олександр Брамський/Суспільне
Я чув про два типи або сценарії гарантій (безпеки від НАТО для України – Ред.). Один – це гарантії, які були надані Фінляндії від початку ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосовано до Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось середнє.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 11:55;
Кореспондент Петр Павел, президент Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я чув про два типи або сценарії гарантій (безпеки від НАТО для України – Ред.). Один – це гарантії, які…".