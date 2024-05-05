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Главные новости Харькова 5 мая: падение дрона ночью — шесть пострадавших

Общество 08:54   05.05.2024
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 5 мая: падение дрона ночью — шесть пострадавших Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

8:54

Шесть человек, среди которых ребенок, пострадали ночью в частном секторе Харькова в результате падения дрона

Как сообщают в облпрокуратуре, около 00:30 было зафиксировано падение обломков БпЛА в частном секторе. Повреждены по меньшей мере восемь домов, а также хозяйственные постройки, гаражи и авто.

Среди пострадавших — три женщины, двое мужчин и 8-летняя девочка. У 40-летнего мужчины взрывная травма, у пятерых других пострадавших — острая реакция на стресс. Всем оказали помощь.

Как сообщают в ГСЧС Украины, по двум адресам произошли пожары. Горели хозяйственные постройки, гараж и автомобиль на площади около 200 квадратных метров.

8:27

12 вражеских атак отбили за сутки украинские защитники на Купянском направлении

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00, враг штурмовал в районе Синьковки, Песчаного, Кисловки Харьковской области, а также возле Стельмаховки и Берестового на Луганщине.

Авиаударам на Харьковщине подверглись Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка и Ивановка. Также ряд населенных пунктов был под артиллерийским и минометным огнем.

8:11

23 ударных БпЛА уничтожила ночью ПВО в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали 24 дронами «Shahed» из Курской области и временно оккупированного Крыма.

7:58

Ночью на Харьковщине продолжили греметь взрывы

После полуночи Воздушные силы ВСУ информировали о вражеском дроне в районе Харькова. В 00:59 мэр Игорь Терехов сообщил о попадании «Shahed» в частный сектор Основянского района. В результате загорелись три частных дома.

Также взрывы слышали в Харькове около 4 утра.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 08:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".