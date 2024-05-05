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Головні новини Харкова 5 травня: падіння дрона вночі – шість постраждалих

Події 08:54   05.05.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 5 травня: падіння дрона вночі – шість постраждалих Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8:54

Шість осіб, серед яких дитина, постраждали у приватному секторі Харкова внаслідок падіння дрона

Як повідомляють в облпрокуратурі, близько 00:30 було зафіксоване падіння уламків БпЛА у приватному секторі. Пошкоджені щонайменше вісім будинків, а також господарчі споруди, гаражі та авто.

Серед постраждалих – три жінки, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка. У 40-річного чоловіка вибухова травма, у пʼяти інших потерпілих — гостра реакція на стрес. Всім надали допомогу.

Як повідомляють у ДСНС України, за двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та автівка на площі близько 200 квадратних метрів.

8:27

12 ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, ворог штурмував в районі Синьківки, Піщаного, Кислівки Харківської області, а також біля Стельмахівки та Берестового на Луганщині.

Авіаударів на Харківщині зазнали Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка та Іванівка. Також низка населених пунктів була під артилерійським та мінометним вогнем.

8:11

23 ударних БпЛА знищила вночі ППО у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували 24-ма «шахедами» з Курської області та тимчасово окупованого Криму.

7:58

Вночі на Харківщині продовжили гриміти вибухи

Після опівночі Повітряні сили ЗСУ інформували про ворожий дрон у районі Харкова. О 00:59 мер Ігор Терехов повідомив про влучання «шахеда» у приватний сектор Основ’янського району. У результаті спалахнули три приватні будинки.

Також вибухи чули у Харкові близько 4-ї ранку.

Автор: Олена Нагорна
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Головні новини Харкова 5 травня: падіння дрона вночі – шість постраждалих
Головні новини Харкова 5 травня: падіння дрона вночі – шість постраждалих
05.05.2024, 08:54

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 08:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".