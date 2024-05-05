Головні новини Харкова 5 травня: падіння дрона вночі – шість постраждалих
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
8:54
Шість осіб, серед яких дитина, постраждали у приватному секторі Харкова внаслідок падіння дрона
Як повідомляють в облпрокуратурі, близько 00:30 було зафіксоване падіння уламків БпЛА у приватному секторі. Пошкоджені щонайменше вісім будинків, а також господарчі споруди, гаражі та авто.
Серед постраждалих – три жінки, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка. У 40-річного чоловіка вибухова травма, у пʼяти інших потерпілих — гостра реакція на стрес. Всім надали допомогу.
Як повідомляють у ДСНС України, за двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та автівка на площі близько 200 квадратних метрів.
8:27
12 ворожих атак відбили за добу українські захисники на Куп’янському напрямку
Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00, ворог штурмував в районі Синьківки, Піщаного, Кислівки Харківської області, а також біля Стельмахівки та Берестового на Луганщині.
Авіаударів на Харківщині зазнали Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка та Іванівка. Також низка населених пунктів була під артилерійським та мінометним вогнем.
8:11
23 ударних БпЛА знищила вночі ППО у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях
Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували 24-ма «шахедами» з Курської області та тимчасово окупованого Криму.
7:58
Вночі на Харківщині продовжили гриміти вибухи
Після опівночі Повітряні сили ЗСУ інформували про ворожий дрон у районі Харкова. О 00:59 мер Ігор Терехов повідомив про влучання «шахеда» у приватний сектор Основ’янського району. У результаті спалахнули три приватні будинки.
Також вибухи чули у Харкові близько 4-ї ранку.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вибухи, дрони, терехов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 08:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".