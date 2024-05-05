Окупанти били по Куп’янщині: літня жінка загинула, троє чоловіків постраждали

88-річна жінка загинула внаслідок обстрілу села Моначинівка Куп’янського району, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Тіло загиблої деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі у будинку.

Подробиці розповіли в облпрокуратурі. Так, Моначинівка була під авіаобстрілом близько 15:25. 34-річний чоловік отримав поранення, його ушпиталили. У 66-річного чоловіка гостра реакція на стрес. Пошкоджені щонайменше 15 будинків.

О 16:10 окупанти, попередньо з РСЗВ, обстріляли селище Ківшарівка. Отримав поранення 79-річний чоловік.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).