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Оккупанты били по Купянщине: пожилая женщина погибла, трое мужчин пострадали

Происшествия 19:55   05.05.2024
Елена Нагорная
Оккупанты били по Купянщине: пожилая женщина погибла, трое мужчин пострадали

88-летняя женщина погибла вследствие обстрела села Моначиновка Купянского района, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Тело погибшей деблокировали из-под завалов после ликвидации пожара в доме.

Подробности рассказали в облпрокуратуре. Так, Моначиновка была под авиаобстрелом около 15:25. 34-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали. У 66-летнего мужчины острая реакция на стресс. Повреждены по меньшей мере 15 домов.

В 16:10 оккупанты, предварительно из РСЗО, обстреляли поселок Ковшаровка. Получил ранения 79-летний мужчина.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 19:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "88-летняя женщина погибла вследствие обстрела села Моначиновка Купянского района, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов".