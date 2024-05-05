Великдень у Харкові: у церквах святять паски, Терехов закликав бути пильними
Від самого ранку у храмах Харкова та області освячують великодні кошики.
Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що богослужіння на Великдень заплановані у 254 храмах регіону. Очікувалося, що участь у цих заходах візьмуть близько 70 тисяч громадян. За безпекою біля церков стежать правоохоронці.
З 9-ї ранку святкова служба проходила у храмі святого Іоана Богослова (ПЦУ) у Харкові.
Привітання з Великоднем публікують державні відомства, а також посадовці. Мер Харкова Ігор Терехов зокрема зазначив, що храми міста будуть відкриті протягом усього дня. При цьому міський голова закликав пам’ятати про безпеку.
“Навіть цей день росіяни можуть знову спробувати використати у своїх терористичних цілях“, – констатував Терехов.
Також привітання опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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Нагадаємо, що через високу мінну небезпеку діє постійна заборона на відвідування чотирьох кладовищ у Харкові: №13 (вул. Пушкінська, 108), №15 (пров. Володі Дубініна), №17 (вул. Курочкіна гора, 1) та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе).
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: корзины, освящение, паски, пасха, поліція, сінєгубов, терехов, храмы, церкви;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 12:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від самого ранку у храмах Харкова та області освячують великодні кошики".