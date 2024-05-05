Live
  • Вс 05.05.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

Пасха в Харькове: в церквях святят куличи, Терехов призвал помнить об угрозах

Общество 12:14   05.05.2024
Елена Нагорная
Пасха в Харькове: в церквях святят куличи, Терехов призвал помнить об угрозах Фото: храм святого Иоанна Богослова

С утра в храмах Харькова и области освящают пасхальные корзины.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что богослужения на Пасху запланированы в 254 храмах региона. Ожидалось, что участие в этих мероприятиях примут около 70 тысяч граждан. За безопасностью у церквей следят правоохранители.

С 9 утра праздничная служба проходила в храме святого Иоанна Богослова (ПЦУ) в Харькове.

Поздравления с Пасхой публикуют государственные ведомства, а также чиновники. Мэр Харькова Игорь Терехов в частности отметил, что храмы города будут открыты в течение всего дня. При этом городской голова призвал помнить о безопасности.

«Даже этот день россияне могут снова попытаться использовать в своих террористических целях», — отметил Терехов.

Также поздравление опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Без крестного хода: священник рассказал, когда в Харькове будут святить паски

Напомним, из-за высокой минной опасности действует постоянный запрет на посещение четырех кладбищ в Харькове: №13 (ул. Пушкинская, 108), №15 (пер. Володи Дубинина), №17 (ул. Курочкина гора, 1) и Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 5.05: «прилет» дрона, «оккупация» Котляровки, Пасха
Главные новости Харькова 5.05: «прилет» дрона, «оккупация» Котляровки, Пасха
05.05.2024, 12:33
«Прорыв в Харьков» или «перформанс» в приграничье: Машовец посчитал силы РФ
«Прорыв в Харьков» или «перформанс» в приграничье: Машовец посчитал силы РФ
05.05.2024, 11:22
Пасха в Харькове: в церквях святят куличи, Терехов призвал помнить об угрозах
Пасха в Харькове: в церквях святят куличи, Терехов призвал помнить об угрозах
05.05.2024, 12:14
«Прилет» по частному сектору в Харькове: шесть пострадавших, среди них ребенок
«Прилет» по частному сектору в Харькове: шесть пострадавших, среди них ребенок
05.05.2024, 08:47
Вблизи трех сел атаковал враг на Харьковщине и наносил авиаудары — Генштаб
Вблизи трех сел атаковал враг на Харьковщине и наносил авиаудары — Генштаб
05.05.2024, 08:23
DeepState заявил об оккупации Котляровки на Харьковщине: ISW не подтверждает
DeepState заявил об оккупации Котляровки на Харьковщине: ISW не подтверждает
05.05.2024, 09:46

Новости по теме:

22:49
Без крестного хода: священник рассказал, когда в Харькове будут святить паски

Вы читали новость: «Пасха в Харькове: в церквях святят куличи, Терехов призвал помнить об угрозах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С утра в храмах Харькова и области освящают пасхальные корзины".