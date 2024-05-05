Пасха в Харькове: в церквях святят куличи, Терехов призвал помнить об угрозах
С утра в храмах Харькова и области освящают пасхальные корзины.
Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что богослужения на Пасху запланированы в 254 храмах региона. Ожидалось, что участие в этих мероприятиях примут около 70 тысяч граждан. За безопасностью у церквей следят правоохранители.
С 9 утра праздничная служба проходила в храме святого Иоанна Богослова (ПЦУ) в Харькове.
Поздравления с Пасхой публикуют государственные ведомства, а также чиновники. Мэр Харькова Игорь Терехов в частности отметил, что храмы города будут открыты в течение всего дня. При этом городской голова призвал помнить о безопасности.
«Даже этот день россияне могут снова попытаться использовать в своих террористических целях», — отметил Терехов.
Также поздравление опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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Напомним, из-за высокой минной опасности действует постоянный запрет на посещение четырех кладбищ в Харькове: №13 (ул. Пушкинская, 108), №15 (пер. Володи Дубинина), №17 (ул. Курочкина гора, 1) и Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).
- Категории: Общество, Харьков; Теги: корзины, освящение, паски, пасха, полиция, синегубов, терехов, храмы, церкви;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 12:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С утра в храмах Харькова и области освящают пасхальные корзины".