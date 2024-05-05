Пасха в Харькове: в церквях святят куличи, Терехов призвал помнить об угрозах

С утра в храмах Харькова и области освящают пасхальные корзины.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что богослужения на Пасху запланированы в 254 храмах региона. Ожидалось, что участие в этих мероприятиях примут около 70 тысяч граждан. За безопасностью у церквей следят правоохранители.

С 9 утра праздничная служба проходила в храме святого Иоанна Богослова (ПЦУ) в Харькове.

Поздравления с Пасхой публикуют государственные ведомства, а также чиновники. Мэр Харькова Игорь Терехов в частности отметил, что храмы города будут открыты в течение всего дня. При этом городской голова призвал помнить о безопасности.

«Даже этот день россияне могут снова попытаться использовать в своих террористических целях», — отметил Терехов.

Также поздравление опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, из-за высокой минной опасности действует постоянный запрет на посещение четырех кладбищ в Харькове: №13 (ул. Пушкинская, 108), №15 (пер. Володи Дубинина), №17 (ул. Курочкина гора, 1) и Польского мемориала жертвам тоталитаризма (Харьковское шоссе).