Продавали неіснуючих цуценят і котів: двох шахраїв піймали на Харківщині

Правоохоронці викрили двох друзів-шахраїв з Харкова, які продавали неіснуючих цуценят і котів.

За даними Харківської обласної прокуратури, на відомій платформі інтернет-оголошень 17-річна дівчина та її 18-річний друг публікували оголошення про продаж котів та цуценят різних порід, яких насправді у них не було.

У середньому за тварину ділки просили від 10 до 15 тисяч гривень. Вони також брали з «клієнтів» передоплату у сумі від 1 до 2 тисяч гривень, додали правоохоронці.

Людини направляли гроші, після цього хлопець та дівчина на звʼязок більше не виходили. Наразі відомо про щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності шахраїв.

Хлопцю і дівчині повідомили про підозру у шахрайстві шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та групою осіб (ч. 4 ст. 190 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.