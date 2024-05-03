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Продавали неіснуючих цуценят і котів: двох шахраїв піймали на Харківщині

Суспільство 14:57   03.05.2024
Вікторія Яковенко
Продавали неіснуючих цуценят і котів: двох шахраїв піймали на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили двох друзів-шахраїв з Харкова, які продавали неіснуючих цуценят і котів.

За даними Харківської обласної прокуратури, на відомій платформі інтернет-оголошень 17-річна дівчина та її 18-річний друг публікували оголошення про продаж котів та цуценят різних порід, яких насправді у них не було.

У середньому за тварину ділки просили від 10 до 15 тисяч гривень. Вони також брали з «клієнтів» передоплату у сумі від 1 до 2 тисяч гривень, додали правоохоронці.

Людини направляли гроші, після цього хлопець та дівчина на звʼязок більше не виходили. Наразі відомо про щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності шахраїв.

Хлопцю і дівчині повідомили про підозру у шахрайстві шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та групою осіб (ч. 4 ст. 190 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 14:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили двох друзів-шахраїв з Харкова, які продавали неіснуючих цуценят і котів.".