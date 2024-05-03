Продавали несуществующих щенков и кошек: мошенников поймали на Харьковщине
Правоохранители разоблачили двух друзей-мошенников из Харькова, которые продавали несуществующих щенков и кошек.
По данным Харьковской областной прокуратуры, на известной платформе интернет-объявлений 17-летняя девушка и ее 18-летний друг публиковали объявления о продаже кошек и щенков разных пород, которых на самом деле у них не было.
В среднем за животное дельцы просили от 10 до 15 тысяч гривен. Они также брали с клиентов предоплату в сумме от 1 до 2 тысяч гривен, добавили правоохранители.
Люди направляли деньги, после этого парень и девушка больше не выходили на связь. Сейчас известно о по меньшей мере 10 эпизодах преступной деятельности мошенников.
Парню и девушке сообщили о подозрении в мошенничестве путем проведения незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, совершенное повторно и группой лиц (ч. 4 ст. 190 УКУ). Сейчас решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коты, мошенники, продавали, прокуратура, Харьков, щенки;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили двух друзей-мошенников из Харькова, которые продавали несуществующих щенков и кошек.".