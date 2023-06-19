Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины, есть раненые (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
За сутки в результате российских обстрелов на Харьковщине ранение получили два мужчины.
«В селе Липцы Харьковского района разрушены частные дома, поврежден автомобиль. Ранение получил 35-летний мужчина. В результате артобстрела села Первомайское Изюмского района травмы получил 65-летний мужчина. Снаряд попал в огород частного домовладения», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также разрушения из-за обстрелов есть в Волчанске, пожар произошел в селе Морозова Долина Богодуховского района.
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На места «прилетов» выезжали взрывотехники и следователи. Уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в результате российских обстрелов на Харьковщине ранение получили два мужчины".