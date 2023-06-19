Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины, есть раненые (фото)

За сутки в результате российских обстрелов на Харьковщине ранение получили два мужчины.

«В селе Липцы Харьковского района разрушены частные дома, поврежден автомобиль. Ранение получил 35-летний мужчина. В результате артобстрела села Первомайское Изюмского района травмы получил 65-летний мужчина. Снаряд попал в огород частного домовладения», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также разрушения из-за обстрелов есть в Волчанске, пожар произошел в селе Морозова Долина Богодуховского района.

На места «прилетов» выезжали взрывотехники и следователи. Уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.