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Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины, есть раненые (фото)

Происшествия 09:56   19.06.2023
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины, есть раненые (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

За сутки в результате российских обстрелов на Харьковщине ранение получили два мужчины.

«В селе Липцы Харьковского района разрушены частные дома, поврежден автомобиль. Ранение получил 35-летний мужчина. В результате артобстрела села Первомайское Изюмского района травмы получил 65-летний мужчина. Снаряд попал в огород частного домовладения», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также разрушения из-за обстрелов есть в Волчанске, пожар произошел в селе Морозова Долина Богодуховского района.

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    • На места «прилетов» выезжали взрывотехники и следователи. Уголовные производства открыли по фактам нарушения законов и обычаев войны.

    Последствия обстрелов Харьковщины 18 июня 2023
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковщины 18 июня 2023 2
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковщины 18 июня 2023 3
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковщины 18 июня 2023 4
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковщины 18 июня 2023 5
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 09:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в результате российских обстрелов на Харьковщине ранение получили два мужчины".